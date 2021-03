Walsrode (dpa/lni) – Ein 65-Jähriger ist am Montag in Walsrode vor einen Sattelzug gelaufen und hat dabei tödliche Verletzungen erlitten. Der Mann trat laut Polizeimitteilung vom Dienstag unmittelbar vor dem Lkw auf die Straße. Er wurde eingeklemmt und starb an der Unfallstelle. Der 34 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

© dpa-infocom, dpa:210316-99-842074/2

