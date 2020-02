Ein Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht an einer Unfallstelle. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Lähden (dpa/lni) – Ein 59 Jahre alter Fußgänger ist nahe Lähden im Emsland von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Am späten Samstagabend habe der Wagen eines 49 Jahre alten Autofahrers den Fußgänger erfasst, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auch eine Vollbremsung habe den Zusammenstoß nicht mehr verhindern können. Der 59-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Eine Notfallseelsorgerin war im Einsatz. Die Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt.

