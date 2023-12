Fußgänger kommt bei Unfall zu Tode

Neuenhaus (dpa/lni) –

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall in Neuenhausen (Landkreis Grafschaft Bentheim) zu Tode gekommen. Der 52-Jährige war nach Angaben der Polizei am Freitagabend aus noch ungeklärter Ursache mitten auf die Fahrbahn gelaufen, wie die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Samstag mitteilte. Dabei sei sie von einem Auto erfasst worden, dessen Fahrer nicht mehr habe ausweichen können. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den 30-jährigen Fahrer, seine beiden Beifahrer sowie den später eingetroffenen Rettungsdienst sei der Fußgänger noch an der Unfallstelle verstorben. Die Insassen des Autos im Alter zwischen 28 und 32 Jahren seine unverletzt geblieben.