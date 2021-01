Fußgänger in St. Pauli angefahren und verletzt

Mit Blaulicht ist ein Rettungswagen im Einsatz. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Ein Fußgänger ist in Hamburg beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und dabei verletzt worden. Der Mann sei im Stadtteil St. Pauli «plötzlich unachtsam auf die Straße gelaufen», sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Ein ankommender Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste den Mann mit seinem Wagen. Der Verletzte ältere Mann wurde am Mittwochabend am Unfallort von Rettungskräften versorgt. Näheres zu seinen Verletzungen war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:210128-99-201390/2