Hamburg (dpa/lno) –

Ein Fußgänger ist in Hamburg-Wilhelmsburg von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann betrat in der Nacht zum Donnerstag plötzlich die Fahrbahn, wie das Lagezentrum der Hamburger Polizei mitteilte. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Das Alter der beiden war zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» über den Unfall berichtet.