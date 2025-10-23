Fußgänger bei Unfall im Kreis Segeberg schwer verletzt

Wahlstedt (dpa/lno) –

Ein 71 Jahre alter Mann ist beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in Wahlstedt (Kreis Segeberg) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend bei Dunkelheit, wie die Polizei mitteilte. Eine Notärztin schloss bei der Erstversorgung Lebensgefahr nicht aus. Der 71-Jährige kam in ein Krankenhaus. Auch die 65 Jahre alte Fahrerin des Autos wurde leicht verletzt. Gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Nummer +49 4551 884 3110 zu melden.