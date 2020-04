Polizeiblaulicht bei einer Unfallaufnahme. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Emstek (dpa/lni) – Ein Fußgänger ist bei Dunkelheit auf einer Bundesstraße im Landkreis Cloppenburg von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ob der 55-Jährige nur am Rand der Straße in Emstek stand, oder diese überquerte, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin am frühen Donnerstagmorgen. Die 19 Jahre alte Autofahrerin blieb bei dem Unfall im Ortsteil Ahlhorn unverletzt.