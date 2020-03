Fußgänger auf Bundesstraße angefahren und schwer verletzt

Osnabrück (dpa) – Ein 35-jähriger Fußgänger ist auf der Bundesstraße 51 bei Glandorf (Landkreis Osnabrück) von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Ermittlungen nach sei der Mann am frühen Sonntagmorgen im Dunkeln zu Fuß am Straßenrand unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Ein 56 Jahre alter Autofahrer habe den dunkel gekleideten Mann zu spät gesehen und ihn angefahren. Ein Rettungswagen brachte den lebensgefährlich verletzten Fußgänger in ein Krankenhaus. Weil der Verdacht bestand, dass er betrunken war, wurde ihm dort auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis stand am Sonntag zunächst noch aus. Zur weiteren Untersuchung des Unfalls wurde auch das Unfallauto sichergestellt. Der Autofahrer blieb unverletzt und wurde von einem Seelsorger betreut.

Polizeibericht