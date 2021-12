Fußgänger auf B 209 von Auto erfasst und tödlich verletzt

Schulendorf (dpa/lno) – Ein 66 Jahre alter Mann ist am Montag auf der B 209 bei Schulendorf im Kreis Herzogtum Lauenburg von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen habe ein 58 Jahre alter Autofahrer den auf der Fahrbahn gehenden, dunkel gekleideten Mann übersehen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Durch den Zusammenstoß wurde der 66-Jährige lebensgefährlich verletzt und starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Den Angaben zufolge war der Mann zuvor mit seinem Auto aus Schwarzenbek gekommen und hatte sein Fahrzeug in einer Feldeinfahrt abgestellt.

© dpa-infocom, dpa:211206-99-279383/2

Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft