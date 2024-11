Fußgänger auf Autobahn in Hamburg lebensgefährlich verletzt

Hamburg (dpa/lno) –

Auf der Autobahn in Hamburg ist ein Mann von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Der 37-Jährige habe am Freitagabend gegen 22.50 Uhr versucht, die A1 in Höhe der Raststätte Stillhorn von Ost nach West zu überqueren, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei Hamburg. Der Fußgänger wollte wohl demnach von einer Raststätte zur anderen laufen. Er sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die A1 blieb während des Einsatzes der diversen Polizei- und Feuerwehrkräfte bis 1.40 Uhr in Richtung Süden gesperrt.