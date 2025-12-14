Fußgänger auf A20 tödlich verletzt

Geschendorf (dpa/lno) –

Auf der Autobahn 20 in Richtung Bad Segeberg ist in der Nacht ein Mann tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, war der 23-Jährige gegen 1.30 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen zu Fuß auf der Fahrbahn unterwegs, als er kurz hinter der Anschlussstelle Geschendorf (Kreis Segeberg) von einem herannahenden Pkw erfasst wurde. Warum sich der Mann zu Fuß auf der Autobahn befand, ist Teil der Ermittlungen.

Die Person am Steuer des Autos blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten war die A20 in Richtung Bad Segeberg bis etwa 4.30 Uhr voll gesperrt.