Fußball-Saisons in Bremen sollen abgebrochen werden

Bremen (dpa/lni) – Der Bremer Fußball-Verband (BFV) will die Liga-Spielzeiten im Amateurbereich wegen der Coronavirus-Pandemie abbrechen. In einer Videokonferenz hätten sich 89,5 Prozent der anwesenden Vereine für einen Abbruch der Saison 2019/20 ausgesprochen, teilte der Verband am Donnerstag mit. Sieben Prozent hätten für eine Fortsetzung nach den Sommerferien votiert. Der Abbruch soll nicht für die Pokalwettbewerbe der Männer, Frauen und A-Junioren gelten.

Der BFV unterbreitete seinen Clubs auch einen Vorschlag zur Wertung der Saison. Demnach soll ein Quotient aus zum Zeitpunkt des Abbruchs erzielten Punkten und der Anzahl der ausgetragenen Spiele gebildet werden und bei gleichem Quotienten das Torverhältnis entscheiden. Es soll zwar Aufsteiger geben, aber keine Absteiger. Eine Ausnahme sind Mannschaften, die bereits vor der Einstellung des Spielbetriebs zurückgezogen oder gestrichen wurden.

Am 4. Juni soll ein außerordentlicher Verbandstag stattfinden. Dort sollen die rechtlichen Grundlagen für den Abbruch beschlossen werden.

