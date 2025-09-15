Fußball-Manager geht von Holstein Kiel zu Preußen Münster

Kiel (dpa/lno) –

Mitten in der Saison der 2. Fußball-Bundesliga verliert Holstein Kiel seinen Direktor Lizenzfußball an einen Ligakonkurrenten. Der 37-jährige Jan Uphues wechselt nach zehn Jahren bei den «Störchen» als Sportdirektor zu Preußen Münster. Sein Vertrag werde zum 30. September im beidseitigen Einvernehmen aufgelöst, teilten die Kieler mit.

Uphues arbeitete bei Holstein als Nachwuchstrainer, in der Marketing- und Vertriebsabteilung und als Teammanager, eher er nach dem Bundesliga-Aufstieg 2024 zum Direktor der Lizenzspielerabteilung befördert wurde. «Er hat die so positive Entwicklung von Holstein auf allen Ebenen in seinen unterschiedlichen Funktionen mitgestaltet und -geprägt», sagte der Geschäftsführer Olaf Rebbe.