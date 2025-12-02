Fußball-Jahr für HSV-Stürmer Glatzel vorbei

Hamburg (dpa) –

Für Hamburgs Angreifer Robert Glatzel ist das Fußball-Jahr vorzeitig beendet. Der 31 Jahre alte Stürmer hat sich beim 2:1 gegen den VfB Stuttgart einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt damit erst einmal aus.

Für Glatzel ist der Ausfall besonders bitter, weil er gegen Stuttgart erstmals in dieser Saison in der Startelf gestanden und dabei sein erstes Bundesliga-Tor für den HSV geschossen hatte. Nach etwas mehr als einer halben Stunde musste der Stürmer dann ausgewechselt werden.