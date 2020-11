Fußball: Aus für Schleswig-Holsteins Amateure für 2020?

Kiel/Hamburg (dpa/lno) – Uwe Döring rechnet nicht damit, dass selbst bei einer Aufhebung des aktuellen Teil-Lockdowns zum 30. November, in diesem Jahr in Schleswig-Holstein noch Amateur-Fußball gespielt wird. «Wir wollen unseren Mannschaften 14 Tage Zeit geben, um wieder in den Spielbetrieb einzusteigen», sagte der Präsident des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands (SHFV) den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (SHZ/Dienstag) und fragte: «Und ergibt es Sinn, am Wochenende vor Weihnachten zu spielen?»

Döring hofft nun auf einen milden Januar, in dem die ausfallenden Partien nachgeholt werden können. Mit einem Ende des Teil-Lockdowns am Ende des Monats rechnet der SHFV allerdings nicht: «Es ist schade, dass wir nach so langer Zeit noch nicht weiter sind mit der Corona-Behandlung.»

In Hamburg haben etwa 60 Clubs unterdessen die Initiative «Praxis – Fußball» gegründet, berichtet die «Bild» (Dienstag). «Wir wollen nicht die Revolution im Fußball» zitierte die Zeitung den Initiativensprecher Söhren Grudzinski vom TSV Sasel. Es gehe eher darum, dass der Hamburger Fußballverband (HFV) «uns mit ins Boot nimmt». Hauptanliegen seien eine bessere Kommunikation und mehr Mitspracherechte für die Vereine.

