Furry-Fans machen Hamburg bunt

Hamburg (dpa/lno) –

Tiger, Löwen, Wölfe und andere bunt kostümierte Menschen sind derzeit in Hamburg unterwegs. Das nach Veranstalterangaben größte Treffen der sogenannten Furry-Fans in Europa findet noch bis Samstag im Congress Center Hamburg (CCH) statt – dieses Mal unter dem Motto «Space Expedition – Outer Space Adventures». Die Konferenz bietet ein buntes Programm mit verschiedenen Panels, Kunstausstellungen, Gelegenheiten zum Tanzen und der «Daily Eurofurence», einer eigenen Tageszeitung.

Außerdem werden auf der Konferenz unter anderem per Lotterie Spenden für einen gemeinnützigen Zweck im Tierschutz gesammelt. In diesem Jahr gehen die Spenden an den Hamburger Tierschutzverein von 1841 e. V.. Im vergangenen Jahr besuchten 5.200 Menschen die Konferenz – in diesem Jahr erwarten die Veranstalter rund 6.500 Besucher.