Funkmast auf Oberleitung von ICE-Strecke gefallen

Celle (dpa) –

Auf der ICE-Strecke zwischen Hamburg und Hannover kommt es wegen einer Oberleitungsstörung zu Verspätungen. Bei Celle ist ein Funkmast auf die Oberleitung gefallen, wie die Deutsche Bahn am Donnerstagabend mitteilte. Das führte den Angaben nach zu Verspätungen von bis zu 30 Minuten, weil die Züge eine Umleitung fuhren.

Wegen der geänderten Route entfielen demnach auch die Halte in Celle, Uelzen und Lüneburg. Laut einem Bahnsprecher sollte es noch bis in die Nacht zu Einschränkungen kommen. Betroffen sei zudem auch der Regionalverkehr. Die Züge würden in dem betroffenen Streckenabschnitt bei Celle ausfallen. Warum der Mast umstürzte, war laut einer Polizeisprecherin am Donnerstagabend noch unklar.