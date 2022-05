Für mehr Zusammenarbeit: 2. Inselkonferenz startet

Binz (dpa) –

Vertreter deutscher Inseln und Halligen wollen von Donnerstag (14.00 Uhr) an auf der 2. Deutschen Inselkonferenz in Binz auf Rügen über gemeinsame Herausforderungen und Ziele diskutieren. Auf dem Programm stehen bis Freitag Themen wie Klimawandel, bezahlbares Wohnen und Tourismus. Zentraler Programmpunkt soll die Unterzeichnung einer gemeinsamen Resolution am Donnerstag sein. Ziel sei eine stärkere Vernetzung der Inseln in Europa, heißt es darin. Dadurch wollen sie zu einem Vorbild für ein «innovatives und nachhaltiges Europa» werden.

Die erste Inselkonferenz wurde 2019 auf Helgoland veranstaltet. Der Termin für die zweite Konferenz war wegen der Corona-Pandemie mehrfach verschoben worden.