«Für Fans und Stadt»: Hannovers Kocak betont Derby-Bedeutung

Hannovers Trainer Kenan Kocak trägt einen Mund-Nasen-Schutz in den Vereinsfarben von Hannover 96. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Hannovers Trainer Kenan Kocak hat die Bedeutung des Niedersachsen-Derbys gegen Eintracht Braunschweig am Samstag (13.00 Uhr/Sky) noch einmal unterstrichen. «Wir wissen darum, was es für unsere Fans und auch für die Stadt bedeutet», sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Donnerstag.

Keine Befürchtungen hat der 96-Trainer, dass die elf Neuzugänge nicht über die Wichtigkeit des Derbys gegen den Zweitliga-Aufsteiger informiert sind. «Wenn ein Spieler die Bedeutung nicht kennt, ist er fehl am Platz. Das ist eine der ersten Sachen, die sie hier erfahren», betonte Kocak.

Sicher sein kann sich der 96-Trainer über die Unterstützung der Anhänger – auch wenn bislang nicht alle der möglichen 9800 Tickets vergriffen sind. «Sie sind eine Verstärkung im Rücken und werden uns nach vorne peitschen», sagte der 39-Jährige, der noch um die Einsätze von Franck Evina und Josip Elez bangt.

96-Braunschweig bei bundesliga.de