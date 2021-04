Für ausländische Erntehelfer gelten strenge Corona-Regeln

Ein Erntehelfer deckt nach einem Erntedurchgang beim frühen Spargel den Spargeldamm wieder mit Plastikfolie ab. Foto: Christian Charisius/dpa/Archivbild

Pogeez (dpa/lno) – Rund 1000 Erntehelfer sind derzeit in Schleswig-Holstein bei der Spargelernte im Einsatz. Da viele von ihnen aus Corona-Risikogebieten in Osteuropa kommen, gelten für sie wegen der Pandemie besonders strenge Regeln. In den ersten zwei Wochen nach ihrer Einreise dürfen sie nach Angaben des Bauernverbandes nur in festen Gruppen von maximal fünf Personen arbeiten, wohnen und ihre Freizeit verbringen.

Nach der Arbeit müsse sie sofort wieder in ihre Unterkunft, die sie mit einer Kollegin teile, sagte Nicoletta Cogoaru. Sie kommt aus Rumänien und wurde vor ihrer Ankunft auf dem Spargelhof von Andreas Löding im Kreis Herzogtum Lauenburg zweimal auf Corona getestet. Danach sind zwei Tests pro Woche vorgeschrieben.

Die Zahl der ausländischen Erntehelfer im Land bewegt sich nach Angaben des Bauernverbandes Schleswig-Holstein in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. «So weit wir wissen, ist die Zahl der Erntehelfer knapp ausreichend», sagt die Pressesprecherin des Verbandes, Kirsten Hess. «Wieviel Prozent der Einreiseanträge von der staatlichen Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord abgelehnt wurden, wissen wir aber nicht», sagt Hess.

© dpa-infocom, dpa:210423-99-319193/2