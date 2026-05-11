Für 51.000 Schüler beginnen die Abschlussprüfungen

Kultusministerin Hamburg rät den Prüflingen, sich bewusst zu machen, was sie schon erreicht haben. (Symbolbild) Michael Brandt/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Rund 51.000 Schülerinnen und Schüler in den Jahrgängen 9 und 10 in Niedersachsen schreiben heute ihre ersten Abschlussarbeiten. Die Prüfungen beginnen mit dem Fach Deutsch, es folgen Englisch am Mittwoch und Mathematik am kommenden Montag. Ihre mündlichen Prüfungen in Englisch haben die Neunt- und Zehntklässler bereits im März abgelegt.

Kultusministerin Julia Willie Hamburg wünschte den Schülerinnen und Schülern viel Erfolg. «Diese Prüfungsphase verlangt viel Konzentration, Ausdauer und manchmal auch Mut. Umso wichtiger ist es, sich bewusst zu machen, was man bereits geleistet und erreicht hat», sagte die Grünen-Politikerin.

Die Aufgaben zu den Abschlussarbeiten sind landesweit einheitlich und führen bei erfolgreicher Prüfung zum erweiterten Sekundarabschluss I, der zur gymnasialen Oberstufe berechtigt, zum Hauptschul- oder Realschulabschluss oder zum Förderabschluss Lernen. Die schriftlichen Prüfungen machen ein Drittel der Abschlussnote je Fach aus.