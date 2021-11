Fünfter Sieg: Towers mit Gala-Vorstellung gegen Göttingen

Hamburg (dpa/lno) – Die Hamburg Towers haben ihre Siegesserie in der Basketball-Bundesliga dank einer Gala-Vorstellung ausgebaut. Am Sonntag bezwang die Mannschaft von Trainer Pedro Calles die zuvor ebenfalls viermal erfolgreiche BG Göttingen vor der Saison-Rekordkulisse von 2758 Zuschauern in der Inselparkhalle mit 83:46 (42:30). Bei ihrem fünften Sieg ließen die Towers im dritten Spielabschnitt lediglich vier Punkte der Gäste zu. Bester Hamburger Werfer war Jaylon Brown (22).

Die Göttinger konnten in der Anfangsphase ihre Stärke bei den Dreierwürfen beweisen und lagen schnell mit 6:0 vorn. Danach bekamen die Hamburger die Offensive der Gäste aber immer besser in den Griff und ging im zweiten Viertel mit 14 Punkten in Führung.

Auch nach dem Seitenwechsel boten die Towers eine beeindruckende Defensivleistung und erwiesen sich im Angriff als treffsicher. Dank einer 14:0-Serie konnten sie sich auf 56:32 absetzen und gingen schließlich mit einer 66:34-Führung in die letzten zehn Minuten. Mit einem Polster von 32 Punkten ließen es die Gastgeber dann etwas ruhiger angehen, doch nennenswert verkürzen konnte Göttingen den Rückstand nicht mehr.

