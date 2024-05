Fünftägige Pistensperrung am Hamburger Flughafen

Hamburg (dpa/lno) –

Am Hamburger Flughafen steht Ende Mai wieder eine jährliche Pistensperrung für Wartungsarbeiten an. Vom 27. bis 31. Mai werde die Start-und-Lande-Bahn Norderstedt/Alsterdorf für fünf Tage gesperrt, teilte der Flughafen am Dienstag mit. In dieser Zeit starten und landen alle Maschinen über Niendorf und Langenhorn. Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten an der anderen Start-und-Lande-Bahn Niendorf/Langenhorn finden nach den Sommerferien statt – voraussichtlich vom 9. bis 23. September. In dieser Zeit starten und landen alle Flüge über Norderstedt und Alsterdorf.