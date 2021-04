Fünft- und Sechstklässler dürfen wieder zur Schule

Schülerinnen und Schüler einer Grundschule sitzen mit Abstand in ihrem Klassenraum. Foto: Marcel Kusch/dpa

Hamburg (dpa/lno) – Nach Ende der Mai-Ferien dürfen Hamburgs Fünft- und Sechstklässler wieder im Wechselunterricht in die Schulen. Da die Abiturienten mit Beginn der Prüfungen keinen Unterricht mehr hätten, wolle man den Spielraum für eine weitere vorsichtige Öffnung nutzen, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag. Die Klassenstufen 5 und 6 an Stadtteilschulen und Gymnasien konnten in den vergangenen fünf Monaten nur zu Hause lernen. Betroffen sind nach Angaben der Schulbehörde rund 21 000 Mädchen und Jungen. Alle weiterführenden Schulen würden die Zeit bis zum 17. Mai nutzen, um sich auf die Rückkehr vorzubereiten. Die Schüler und ihre Sorgeberechtigten sollen in den nächsten Tagen von den Schulleitungen direkt informiert werden.

© dpa-infocom, dpa:210429-99-401700/2