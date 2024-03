Fünfköpfige Familie bei Unfall auf A1 verletzt

Bargteheide (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der Autobahn 1 bei Bargteheide (Kreis Stormarn) in Richtung Lübeck sind fünf Menschen, darunter drei Kinder, verletzt worden. Das Auto, in dem die fünfköpfige Familie saß, kam am Samstagvormittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Die fünf Menschen, darunter drei Mädchen, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 30.000 bis 40.000 Euro. Zuvor hatte die «Hamburger Morgenpost» darüber berichtet.