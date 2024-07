Fünfjähriger stirbt bei Unfall in der Nähe von Osnabrück

Osnabrück (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall in Bissendorf im Landkreis Osnabrück ist ein fünfjähriges Kind gestorben. Ein 39-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam demnach mit seinem Auto am Nachmittag aus zunächst unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Er kam in ein Krankenhaus. Für den fünfjährigen Mitfahrer sei jede Hilfe zu spät gekommen, er sei seinen Verletzungen am Unfallort erlegen, hieß es.