Fünfjähriger beobachtet Autoaufbruch: Informiert Erwachsene

Bremen (dpa/lni) –

Ein fünf Jahre alter Junge hat einen Mann beim Aufbrechen eines Autos in Bremen beobachtet und Erwachsene darüber informiert. Ein Mann hielt daraufhin am Sonntag den 42 Jahre alten mutmaßlichen Täter fest, bis die alarmierten Beamten eintrafen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Tatverdächtige, der laut Polizei Kleingeld aus dem Wagen gestohlen hatte, wurde vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an. Die Polizei lobte das Verhalten des Jungen und das Eingreifen des Zeugen.