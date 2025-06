Fünfjährige bei Unfall in Ostwestfalen getötet

Stemwede (dpa) –

Bei einem Unfall mit einem Radlader in Stemwede an der Landesgrenze zu Niedersachsen ist am Donnerstag ein fünfjähriges Mädchen ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte der Fahrer gesehen, dass zwei Kinder in der Nähe eines Veranstaltungsgeländes die Straßenseite wechseln wollten. Der 21-jährige aus Espelkamp stoppte sein Baumaschinenfahrzeug. Nachdem ein acht Jahre altes Mädchen die Straße überquert hatte, fuhr der Mann aus bisher nicht geklärter Ursache wieder an. Dabei geriet die Fünfjährige unter das Vorderrad. Das Kind starb in der Nacht im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen.

Der Polizei des Kreises Minden-Lübbecke fiel ein drogentypisches Verhalten des Mannes auf. Ein Drogentest fiel positiv aus. Der Radlader, das Handy und der Führerschein des 21-Jährigen wurden sichergestellt.