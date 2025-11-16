Fünf Verletzte und Vollsperrung nach schwerem Unfall auf A23

Pinneberg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf der A23 bei Pinneberg sind zwei Menschen schwer und drei Menschen leicht verletzt worden. Mehrere Autos seien am Ende eines Staus in Fahrtrichtung Hamburg zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei überschlug sich ein Auto und kam auf der Seite zum Liegen. Die Verletzten wurden nach dem Unfall am frühen Abend in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn musste zeitweise in beide Richtungen gesperrt werden, weil auf der Gegenseite ein Hubschrauber landete. Am Abend wurde die Sperrung wieder aufgehoben.