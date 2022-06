Fünf Verletzte und hoher Sachschaden bei Überhol-Unfall

Göttingen (dpa/lni) –

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 bei Göttingen sind fünf Personen verletzt worden. Durch die Kollision von zwei Autos und einem Kleintransporter entstand ein Sachschaden von etwa 65.000 Euro, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei mindestens zwei Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden. Ursache für den Unfall am späten Samstagabend sei ein Fehler beim Überholvorgang gewesen. Einer der Fahrer habe beim Wechseln der Fahrspur den Blinker nicht betätigt. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser transportiert. Die Autobahn 7 war zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg nach dem Unfall gegen 22.30 Uhr für etwa drei Stunden in Fahrtrichtung Norden gesperrt.