Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Friesoythe (dpa/lni) – Bei einem Glätteunfall in Friesoythe im Kreis Cloppenburg sind fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Ein 22-Jähriger hatte am Freitagabend die Kontrolle über sein Auto verloren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 39-jährige Beifahrerin im anderen Auto wurde eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Der 48-jährige Fahrer sowie die Kinder im Alter von sieben und neun Jahren wurden ebenso wie der 22-Jährige schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.