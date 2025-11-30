Fünf Verletzte nach Brand in Lokstedt

Hamburg (dpa/lno) –

Fünf Menschen wurden bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Lokstedt leicht verletzt. Sie mussten aus der brennenden Wohnung gerettet werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Ein Anrufer hatte die Einsatzkräfte alarmiert, als schon Flammen aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss schlugen. Das Treppenhaus sei zu dem Zeitpunkt stark verraucht gewesen, hieß es laut Mitteilung. Ein Mensch sei in einer Wohnung eingeschlossen gewesen.

Die fünf Verletzten konnten nach ihrer Rettung ambulant an Ort und Stelle versorgt werden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Es habe sich um einen ausgedehnten Zimmerbrand gehandelt, so die Feuerwehr.