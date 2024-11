Fünf Verletzte bei Zusammenstoß am Berliner Tor

Nach einem Zusammenstoß von zwei Autos in Hamburg müssen zwei Menschen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Nicolas Armer/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos am Berliner Tor in Hamburg sind fünf Menschen verletzt worden. Die Verletzungen seien nur leicht, doch zwei der Insassen habe man dennoch in ein Krankenhaus gebracht, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die beiden Wagen waren am frühen Morgen auf einer Kreuzung frontal zusammen gestoßen. Wie es dazu kam, blieb zunächst unklar. Am vielbefahrenen Anckelmannsplatz musste nach Angaben der Polizei während der Rettungs- und Aufräumarbeiten eine Sperrung eingerichtet werden.