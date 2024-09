Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem Wohnungsbrand in Hannover sind fünf Menschen verletzt worden. Ein Hausbewohner kam am Mittag mit einer Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen ins Krankenhaus, wie die Feuerwehr mitteilte. Zudem verletzten sich vier Polizisten leicht – beim Einsatz hatten sie Rauchgase eingeatmet und über einen leichten Husten geklagt.

Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses waren bereits in Sicherheit, als die Feuerwehr eintraf. Rund 30 Einsatzkräfte konnten die Flammen in kurzer Zeit löschen, hieß es weiter. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in einer Erdgeschosswohnung aus. Die Brandursache sowie die Schadensumme waren zunächst unklar.