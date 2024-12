Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Wilhelmsburg sind am Nachmittag fünf Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein Autofahrer auf der Otto-Brenner-Straße/Ecke Ottensweide mit seinem Fahrzeug ausparken und war dabei in den fließenden Verkehr geraten. Dort stieß sein Auto mit einem anderen Wagen zusammen. Alle Verletzten wurden in naheliegende Krankenhäuser gebracht.