Fünf Verletzte bei Unfall mit drei Autos

Zur genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen an. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Tornesch (dpa/lno) –

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 110 in Tornesch (Kreis Pinneberg) sind am Morgen fünf Menschen verletzt worden – zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei vom Mittag schwebt eine der Personen in Lebensgefahr.

Ein Auto war demnach aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Wagen zusammengestoßen. Ein drittes Fahrzeug prallte in die Unfallstelle. Zwei der beteiligten Fahrzeuge waren jeweils mit zwei Personen besetzt, das dritte mit einer Person.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Die Feuerwehr befreite eine eingeklemmte Person mit hydraulischem Gerät aus einem der Wagen. Nach Angaben der Feuerwehr musste ein schwer verletzter Mensch noch vor Ort reanimiert werden. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Zur genauen Identität der Verletzten konnte die Polizei noch keine Angaben machen.

Die Unfallstelle lag direkt vor der örtlichen Feuerwache, dadurch waren Einsatzkräfte besonders schnell vor Ort. Die Landesstraße 110 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Zur genauen Unfallursache dauern die Ermittlungen an.