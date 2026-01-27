Fünf Verletzte bei Unfall in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen sind in Hamburg fünf Menschen verletzt worden. Vier erlitten leichte Verletzungen, einer wurde schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Wie und warum es zu dem Unfall am Morgen kam, ist bisher nicht klar. Derzeit ist noch die Polizei vor Ort, ein Sachverständiger wurde hinzugerufen. Die B5 zwischen der Krusestraße und Lohbrügger Landstraße ist zurzeit in beiden Richtungen gesperrt.