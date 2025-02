Fünf Verletzte bei Unfall auf Landstraße bei Pinneberg

Pinneberg (dpa/lno) –

Bei einem Unfall auf einer Landstraße in Pinneberg sind fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Einer der beiden Schwerverletzten schwebe in Lebensgefahr, teilte die Feuerwehr mit. An dem Unfall am Mittag waren ersten Erkenntnissen zufolge drei Autos beteiligt.

Ein Wagen habe sich bei der Kollision überschlagen, hieß es. In zwei Fahrzeugen waren Menschen eingeschlossen. Einsatzkräfte befreiten sie mit hydraulischem Rettungsgerät, wie die Feuerwehr berichtete.

Die zwei Schwerverletzten wurden ebenso wie eine leicht verletzte Person und ein Feuerwehrmann in ein Krankenhaus gebracht. Der Feuerwehrmann hat eine Schnittverletzung. Zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden ebenfalls leicht verletzt, mussten aber nicht in eine Klinik. Ein Hund überlebte den Unfall zwischen Waldenau und Pinneberg unverletzt.

Neben 33 Einsatzkräften war auch ein Rettungshubschrauber vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Eine Unfallursache ist bisher nicht bekannt.