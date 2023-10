Säugling stirbt nach Frontalzusammenstoß

Luhden (dpa/lni) –

Ein sechs Monate altes Kind ist bei einem schweren Unfall bei Luhden im Landkreis Schaumburg gestorben. Den ersten Erkenntnissen nach kam ein Auto auf der B83 zwischen Luhden und Bückeburg aus unbekannten Ursachen auf die Gegenfahrbahn, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Dort prallte es frontal in den Wagen, in dem das Kind, seine Mutter und seine Großmutter saßen. Das Kind kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wo es in der Nacht auf den Sonntag starb.

Die Mutter, die Großmutter und die zwei Insassen des anderen Wagens wurden nach Angaben der Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße war in dem Bereich aufgrund der Aufräumarbeiten für mehrere Stunden bis zum frühen Sonntagmorgen gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun zu den Ursachen des Unfalls.