Fünf Verletzte bei Streit auf Hochzeitsfeier in Hamburg

Bei einer Hochzeitsfeier in Hamburg-Tonndorf sind am Samstagabend fünf Menschen durch Schläge und Schnittverletzungen verletzt worden. Carsten Neff/ NEWS & ART/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Eine Hochzeitsfeier in Hamburg-Tonndorf ist am Samstagabend eskaliert. Dabei wurde laut Polizei ein 29 Jahre alter Mann schwer verletzt, vier weitere Personen wurden leicht verletzt. Die Einsatzkräfte wurden gegen 23.50 Uhr zu einer Schlägerei mit insgesamt sieben Beteiligten in der Jenfelder Allee gerufen. Dabei sollen nach ersten Erkenntnissen auch ein Messer sowie Glasflaschen im Spiel gewesen sein.

Der 29-Jährige wurde mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Drei Männer im Alter von 37, 34 und 30 sowie eine 41-Jährige wurden leicht verletzt und konnten vor Ort behandelt werden. Um 3.24 Uhr war der Einsatz beendet. Die Ermittlungen zu den noch ungeklärten Hintergründen des Streits dauern an.