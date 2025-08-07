Fünf Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf B76

Ein Autofahrer gerät in den Gegenverkehr und stößt frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen. (Symbolbild) Jens Büttner/dpa

Neudorf-Bornstein/Eckernförde (dpa/lno) –

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B76 bei Neudorf-Bornstein (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind fünf Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Ein 46 Jahre alter Mann war am Mittwochabend in Richtung Eckernförde unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Vermutlich habe er ein Stauende zu spät bemerkt und sei nach links ausgewichen, um einen Aufprall zu vermeiden. Dadurch kollidierte er auf der Gegenfahrbahn frontal mit dem Wagen eines 45-Jährigen.

Der Unfall-Verursacher wurde den Angaben zufolge schwer verletzt, seine drei Mitfahrer sowie der 45-jährige andere Autofahrer leicht. Alle Beteiligten seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die B76 etwa zwei Stunden voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.