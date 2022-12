Fünf Verletzte bei Feuer in Peissener Wohnhaus

Peissen (dpa/lno) –

Zwei Männer im Alter von 16 und 30 Jahren sind bei einem Kellerbrand in Peissen (Kreis Steinburg) schwer verletzt worden. Drei weitere Menschen, darunter eine 29-jährige Frau sowie ein zweijähriges Kind, kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Zur dritten Person konnte die Polizei keine Angaben machen. Was das Feuer am Freitagabend auslöste, war am Samstagmorgen noch unklar, ebenso wie die Höhe des Sachschadens.