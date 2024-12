Fünf Verletzte bei Brand in Seniorenwohnheim

Hamburg (dpa/lno) –

Bei einem Brand in einem Seniorenwohnheim in Hamburg sind fünf Menschen verletzt worden. Unter den Verletzten ist eine Bewohnerin, die mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht wurde, wie ein Sprecher der Polizei sagte.

Ein Adventskranz soll das Feuer am Morgen gegen 9.30 Uhr ausgelöst haben. Mitarbeiter der Einrichtung in Altona löschten den brennenden Kranz. Laut Polizei wurden außer der Bewohnerin, die um die 80 Jahre alt sein soll, vier weitere Menschen leicht verletzt. Die Feuerwehr war im Einsatz, weitere Angaben gab es von der Polizei zunächst nicht. Zuvor hatten mehrere Medien über den Brand berichtet.