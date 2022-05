Fünf Schwerverletzte nach Verfolgungsfahrt mit Polizei

Hannover (dpa/lni) –

Ein Auto ist in Hannover nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei gegen einen Baum gekracht. Dabei wurden fünf Menschen wohl schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Sonntagmorgen sagte. Demnach hatten Beamte beabsichtigt, den Wagen am frühen Morgen zu kontrollieren, woraufhin der Fahrer mit hoher Geschwindigkeit quer durch die Hannoveraner Innenstadt davonraste – der Streifenwagen nahm dann die Verfolgung auf.

Der Fahrer flüchtete über die Hildesheimer Straße stadtauswärts und kam etwa in Höhe des Döhrener Turms mit seinem Wagen von der Straße ab, wie die Sprecherin sagte. Das Fahrzeug krachte dort gegen einen Baum und landete vermutlich auf dem Dach. Die Sprecherin ging davon aus, dass alle fünf Insassen bei dem Unfall schwer verletzt worden sind.