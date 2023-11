Fünf Polizisten bei Auseinandersetzungen in Kiel verletzt

Kiel (dpa/lno) –

Bei Auseinandersetzungen am Halloween-Abend in Kiel sind fünf Polizisten verletzt worden. Gegen 19.00 Uhr versammelten sich etwa 50 Menschen im Stadtteil Mettenhof auf einem Parkplatz, zündeten Böller sowie Rauchbomben und entleerten Feuerlöscher, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Mit zwölf Streifenwagen-Besatzungen versuchte die Polizei, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Zeitgleich kamen Schaulustige hinzu, so dass die Beamten auf etwa 100 Menschen trafen.

Anschließend kam es teilweise zu Auseinandersetzungen, bei denen Beamte wiederholt mit Böllern beworfen wurden, wie die Polizei weiter berichtete. Bei der Festnahme einer Person, die besonders aggressiv und beleidigend aufgetreten sei, habe es gewalttätige Solidarisierungsaktionen gegeben. Die Polizisten hätten Pfefferspray eingesetzt.

Polizisten leiteten mehrere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Landfriedensbruch, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz ein. Bei den Tatverdächtigen handelte es sich nach Polizeiangaben vor allem um Jugendliche und Heranwachsende im Alter zwischen 14 und 21 Jahren. Vier Polizeibeamte hatten den Angaben zufolge Verletzungen durch Knalltraumata, ein Beamter erlitt Prellungen.