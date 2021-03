Fünf Millionen unverzollte Zigaretten entdeckt

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Lübeck (dpa/lno) – Zollbeamte haben bei einer Kontrolle am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde rund fünf Millionen geschmuggelte Zigaretten sichergestellt. Wie das Hauptzollamt Kiel am Mittwoch mitteilte, hatten die Beamten Mitte März einen Lkw kontrolliert, der angeblich Nudeln von Deutschland nach Schweden transportieren sollte. Tatsächlich enthielten jedoch nur die Kartons im Türbereich Nudeln, während sich in den hinteren unverzollte Zigaretten befanden. Der Fahrer des Lkw muss sich nun wegen versuchter Steuerhinterziehung vor Gericht verantworten. Er wurde in Untersuchungshaft genommen.

