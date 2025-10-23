Fünf Menschen bei Verkehrsunfall in Flensburg verletzt

Flensburg (dpa/lno) –

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Flensburg sind fünf Menschen verletzt worden. Davon verletzten sich zwei Fahrzeuginsassen vermutlich schwer, wie ein Sprecher der Leitstelle der Polizei sagte. Die anderen wiesen nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen auf. Zu dem Unfall kam es am Nachmittag mutmaßlich wegen eines Fehlers beim Abbiegen. Die Husumer Straße war nahe der Auffahrt auf die B200 zeitweise gesperrt. Mehrere Rettungswagen waren im Einsatz. Zunächst hatte der «SHZ» berichtet.