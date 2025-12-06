Fünf Menschen bei Hausbrand im Kreis Segeberg verletzt

Glasau (dpa/lno) –

Bei einem Hausbrand im Kreis Segeberg sind laut Feuerwehr fünf Menschen leicht verletzt worden. Zwei Verletzte seien in ein Krankenhaus gebracht und die anderen am Ort des Geschehens behandelt worden, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Segeberg. Der Brand war am Morgen in einem Einfamilienhaus in der Gemeinde Glasau ausgebrochen. Die Feuerwehr sei gegen 6.30 Uhr alarmiert worden.

Das Feuer breitete sich ausgehend vom Heizungsraum auf das Haus aus; auch der Dachstuhl stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand in rund zwei Stunden. Der Sprecher machte keine weiteren Angaben, etwa zur Ursache des Feuers und zur Schadenshöhe.