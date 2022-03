Fünf Männer als falsche Polizisten im Kleinwagen unterwegs

Wolfsburg (dpa/lni) –

Fünf Männer haben sich in Wolfsburg als Polizisten ausgegeben und Autofahrer gestoppt. In der Nacht zum Dienstag hätten sich mehrere Zeugen mit entsprechenden Berichten gemeldet, teilte die Polizei mit. Welches Ziel die Gruppe verfolgte und zu was die Fahrer eventuell aufgefordert werden sollten, sei aber noch unklar, sagte ein Polizeisprecher.

Der 24-jährige Fahrer und seine vier Mitfahrer im Alter von 22 bis 28 Jahren sollen wegen Amtsanmaßung angezeigt werden. Im Wagen fanden die richtigen Beamten ein fest verbautes Blaulicht. Ein Zeuge hatte berichtet, dass die auffällige Männergruppe auf Nachfrage nach Dienstausweisen einfach davongefahren sei.