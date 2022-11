Fünf Frauen mit Auszeichnung «Goldene Bild der Frau» geehrt

Hamburg (dpa) –

Ob kostenlose, digitale Nachhilfe, Fahrrad-Training für geflüchtete Frauen, Hilfe für Pflegefamilien von behinderten Kindern, hunderte Mittagessen aus geretteten Lebensmitteln oder Aufbau von Schulen in Afghanistan – die Funke Mediengruppe hat fünf Frauen für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Preis «Goldene Bild der Frau» ausgezeichnet. Die Preise sind am Mittwochabend in Hamburg im Rahmen einer von Kai Pflaume moderierten Gala überreicht worden. Die Ehrungen sind mit je 10.000 Euro pro Projekt dotiert.

Die Frauen kommen aus Dorsten (Nordrhein-Westfalen), Freiburg (Baden-Württemberg), Oststeinbek (Schleswig-Holstein), Ovelgönne (Niedersachsen) und München (Bayern). Zudem konnten Leserinnen und Leser der Zeitschrift «Bild der Frau» darüber entscheiden, wer zusätzlich 30.000 Euro erhält.

Zu den rund 450 Gästen im Hamburger Stage-Theater Neue Flora gehörten am Mittwochabend unter anderem Jeanette Biedermann, Wolke Hegenbarth, Tom Neuwirth, Kristina Vogel und Judith Williams. Musikalisch wurde die Gala von Newcomerin Alina eröffnet.

Zudem waren Schauspielerin Rea Garvey, Moderatorin und Unternehmerin Victoria Swarovski, Nachrichtensprecherin Susanne Daubner, Moderator Guido Cantz und Fernsehkoch Nelson Müller als prominente Unterstützung die Patinnen und Paten für die «Alltags-Heldinnen». Die Auszeichnung wird seit 15 Jahren von der Funke Mediengruppe verliehen. Es gibt den Angaben zufolge bereits 80 Preisträgerinnen.